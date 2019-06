Léo Santana e Karol G cantam juntos a música-tema da Copa América

Em encontro inédito, o cantor baiano Léo Santana e a estrela colombiana Karol G gravaram juntos o clipe de Vibra Continente, música-tema da Copa América Brasil 2019, torneio de seleções mais antigo do mundo que será realizada entre 14 de junho e 07 de julho, em seis estádios e cinco cidades no Brasil.

Com lançamento marcado para o dia 12 de junho, o clipe traz uma mistura de swing latino com a sensualidade do funk e uma letra que convoca a união do continente para vibrar e torcer junto. A letra é de Rafinha RSQ, Léo Santana, Karol G e Ovy On The Drums. Dirigido por Thiago Calviño, o clipe valoriza os torcedores e tenta traduzir, em imagens, a relação do povo com o futebol: crianças jogando bola, pessoas de todas as etnias em uma festa com muita música e dança no Maracanã.

"Espero que seja um sucesso que possa abrir portas incríveis para nós. A Karol também vem vivendo um momento especial na carreira. Eu, que venho acompanhando, vejo que ela está numa fase ascendente. E acredito que esse encontro poderá somar ainda mais para nós dois", comemora Léo.

"É um trabalho totalmente desafiador para mim, por ser algo que vai rodar o mundo inteiro, muitas pessoas vão conhecer melhor o Léo Santana e a Karol G, que gravaram o tema da Copa América. É uma responsabilidade muito grande, mas estou feliz com o resultado da música e do clipe”, completa o cantor baiano.

Karol G também comentou sobre a expectativa para o lançamento e disse que está "super empolgada". "Nunca pensei que algum dia eu faria parte de uma música tão importante como essa para a Copa América. É um orgulho representar o meu país numa Copa tão importante. Estou muito emocionada de estar aqui no Brasil, que é um país superior no futebol, além de estar vivendo toda essa experiência com o Léo Santana, que conheço já algum tempo, um grande artista, que também está rompendo barreiras em nível internacional”, disse a cantora colombiana.