Leo Santana e Lore Improta comemoram um ano de Liz em Salvador

A filha da dançarina Lore Improta e do cantor Leo Santana, a pequena Liz, completou um ano nesta segunda-feira (26). Para comemorar, os pais da aniversariante prepararam uma grande festa hoje em Salvador.

O agito, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, está acontecendo no Cerimonial Rainha Leonor, com buffet de Lia Mara e Davi Mello e decoração de Andrea Guimarães. A festa, que contará com shows de Rode Torres, Thiaguinho, Dennis DJ e CBX Samba Club, está reunindo cerca de 500 convidados e todos os presentes serão doados para a APAE.

Nas redes sociais, Lore Improta e Leo Santana celebraram a data: “Estamos aqui para além de te parabenizar, também agradecer por ter nos mudado. Você nos tornou pessoas muito melhores! Seus pais te desejam só o que existe de melhor e estaremos pra sempre aqui ao seu lado”, publicaram em postagem no Instagram.

Sobre o local da festa:

O Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, é o local ideal para a realização de diversos tipos de eventos. Seu salão principal possui mais de 1600m² de área, reunindo a arquitetura secular da Santa Casa da Bahia e a modernidade de equipamentos que oferecem todo conforto e segurança que um grande evento precisa.



Além de aniversários, também é um excelente espaço para casamentos, formaturas, batizados, bodas, apresentações musicais, exposições, convenções e encontros corporativos em geral.

