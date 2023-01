Leo Santana explode 'fofurômetro' ao aparecer com Liz no palco do Baile

O cantor Léo Santana conseguiu explodir o "fofurômetro" ao aparecer nas redes sociais com a filha Liz, de 1 ano, durante o ensaio para o Baile da Santinha desta sexta-feira (20).

O artista recebeu a filha no palco com a esposa, Lore Improta, que acompanhou com a pequena uma parte do repertório que o pagodeiro vai tocar no segundo Baile de 2023.

No vídeo é possível ver que a menina se diverte no colo do pai e Leo se derrete ao ver Liz curtindo a música. “Amor que me move, elas e a música”, escreveu o artista citando as duas mulheres da sua vida.

O cantor vai cantar no dia 29 de janeiro no Festival de Verão Salvador. O evento retorna para o local tradicional, no Parque de Exposições. Os ingressos estão a venda a aprtir de R$ 88.,