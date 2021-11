Léo Santana faz show em Morro de São Paulo durante feriadão

Pela primeira vez em Morro de São Paulo (BA), o cantor Léo Santana será a atração principal da festa Ilha do GG, no domingo, dia 14 de novembro, a partir das 16h. Os ingressos são limitados e já estão à venda através da Bilheteria Digital. O show inaugura um novo espaço para eventos na cidade, a casa de shows “Momentos”, localizada na Quarta Praia.

O empreendimento comporta mais de 2.000 pessoas e espera receber cerca de 1.200 para o show do cantor baiano, permitindo maior distanciamento entre as pessoas.

De acordo com organizadores, a festa seguirá os protocolos de segurança estabelecidos pelo estado, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de totens com álcool gel e aferição de temperatura na entrada, onde também será exigida a apresentação de comprovante de vacinação.

Ilha do GG com Léo Santana

Onde: Momentos, Quarta Praia (Morro de São Paulo)

Quando: 14 de novembro (domingo), a partir das 16h

Ingressos: Bilheteria Digital