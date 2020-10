Léo Santana grava DVD com participação de Vitão, Xand, O Poeta, La Fúria e mais

O cantor baiano Léo Santana gravou, na tarde deste domingo (11), em Fortaleza, capital do Ceará, o seu novo CD/DVD. O show foi realizado no Marina Park, em um cenário paradisíaco com o sol e o azul do mar de plano de fundo.

Em um palco flutuante, o 'gigante' recebeu os cantores Vitão e Xand Avião, além das bandas Barões da Pisadinha, A Dama, Lá Fúria e O Poeta. O público pôde curtir a gravação dos seus quartos, obedecendo às normas do hotel e atendendo aos protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além da aposta no hit “Só Você”, em parceria com Mc Kevinho e Mc Rogerinho, Léo afirmou que o novo trabalho promete muitas surpresas para seus fãs e admiradores. “Mais um trabalho realizado com sucesso! Esse novo projeto veio num momento delicado, mas muito importante. As pessoas estão precisando de um pouco mais de alegria e a música tá aí pra isso! Ela transforma!”, revela Léo.

No repertório deste novo trabalho, estão canções inéditas, como a famosa “pisadinha”, atual vertente do Forró que vem conquistando o Brasil, além das maiores revelações do pagode baiano na atualidade e de nomes da música nacional, como Vitão e Xand Avião. “Mais um trabalho lindo!! Conseguimos! Tô muito feliz! Gratidão à minha equipe, banda, meus fãs, admiradores e à turma de Fortaleza pelo carinho, receptividade e atenção”, completou Léo, que deve lançar o novo trabalho ainda neste ano.