Jpa no clima junino, com show nas principais festas de São João do estado, Léo Santana lança nesta terça (21) de junho um CD especial com repertório atualizado feito exclusivamente para o São João 2022.

No álbum São João do Gigante, ele canta sucessos do forró, sertanejo, piseiro e pagode com a batida marcante e envolvente do pagode que ele se acostumou a cantar. Para escutar é só baixar nos links a seguir.

