Léo Santana lança clipe da canção Reserva, do EP Another One

Depois de um verão marcado por muito sucesso, o gigante Léo Santana lançou em abril o EP Another One, que conta com 5 canções e que vêm fazendo sucesso nos shows.

Misturando ritmos e trazendo inovação, Léo lança nesta quinta (18) o clipe da canção Reserva, que vem fazendo muito sucesso nos shows e tendo bastante repercussão nas redes sociais, com uma coreografia fácil de se reproduzir.

“Reserva tem tido uma resposta muito positiva do público e eu espero que a galera curta muito o clipe. A canção é cheia de suingue e com uma batida gostosa, além de uma coreografia que todo mundo pode fazer.”, comentou Léo.

Assista: