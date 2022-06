Léo Santana lança música durante show no São João de São Sebastião do Passé 

O cantor Léo Santana lançou uma música nova durante seu show no São João de Sebastião do Passé. O evento reuniu mais de 20 mil pessoas nesta quinta-feira (23), primeiro dia de programação musical na praça pública da cidade. Além de Léo, tocaram ontem Tarcísio do Acordeom e Forró Feijoada.

Primeira atração da noite, o cantor cearense, Tarcísio do Acordeon, animou o público com o repertório que trouxe canções como “Proteção De Tela”, “Valeu Galega”, “A pior parte” e o “Beijo Foda”.

“A sensação é de carinho, acolhimento, principalmente na Bahia que tem um São João destemido, e, é onde a gente tem trabalhado muito. O povo baiano, o público baiano tem uma energia muito forte, e eu, estou muito feliz, eu só tenho que agradecer por esse carinho”, disse o artista.

Léo Santana subiu ao palco em seguida, contagiando com seu repertório que misturou sucesso como "Revoada" e "Destampei" com novidades. Um dos pontos altos da noite foi justamente o lançamento da música "Combos de Boca".

"As expectativas são as melhores, depois de dois aninhos parado o povo está meio que insano pra viver isso tudo novamente como se fosse literalmente a primeira vez. Pra mim é difícil falar sobre o São João, pois é a única festa na qual eu vivi intensamente desde a minha infância e adolescência", falou Léo.

Até o dia 26, a cidade ainda recebe shows de Saia Rodada, Thiago Aquino, Elba Ramalho, Jó Miranda, Jairo e Beto, Adalto Moraes e João Oxente.