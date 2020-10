Léo Santana lança música e clipe com Luísa Sonza

Lá vem novidade. Léo Santana e Luísa Sonza lançam na sexta-feira (16) single e clipe da música “Século 21”. O clipe tem direção de João Monteiro e produção de Rafinha RSQ.

A música mistura a batida do funk com elementos do pagode da Bahia e tem com sensualidade e empoderamento feminino como assunto principal.

Especulações sobre a parceria já rodavam as redes sociais desde o último domingo (11), quando Léo público stories com Sonza dizendo que fez "um hit impossível de vocês não se identificarem".

No último final de semana, o Gigante gravou seu novo DVD, com participações de bandas baianas do pagode como O Poeta, A Dama e La Fúria.