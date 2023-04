Leo Santana leva Liz para emergência e desabafa: “Não desejo para pai nenhum”

O cantor Leo Santana desabafou nas redes sociais a agonia que sentiu ao levar a filha Liz, de um ano e meio, para uma emergência hospitalar Ele relatou em seus stories do Instagram que a criança, fruto do casamento com a dançarina Lorena Improta, passou a sentir muito incômodo por conta do nascimento dos dentinhos.

“Não desejo para pai nenhum o que eu passei agora com ela. ‘Cê’ tá doido, sensação de impotência, ver sua filha esperneando de choro de incômodo e você não poder fazer nada, simplesmente tentar acalmá-la. Que sensação horrível”, disse o Gigante.

Segundo o pagodeiro, a pequena passou por procedimentos de fisioterapia para auxiliar nas dores. “Só foi passar o procedimento aqui, é uma fisioterapia, para poder diminuir o catarro. Agora tá aqui, chega tá vermelhinha“, explicou.

O artista já tinha comentado nas redes sociais que a filha estava com “muita secreção, tossindo pouco, reação que o crescimento do dente causa”, além de ter muita dificuldade para dormir. Também na internet, Lorena tranquilizou os fãs a respeito do estado de saúde da filha. A dançarina, que está em viagem de trabalho e não poderia acompanhar a menina de perto, disse que ficou com o coração apertado com a situação.

Ela ressaltou que o marido e toda a família estava acompanhando Liz de perto. Improta explicou que a filha está bem, sem febre, mas ainda continuava apresentando secreção.

A fisioterapeuta Léla Mayer repostou o relato do cantor e ainda explicou o procedimento: "O Método Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA, como é mais conhecido), é um método de fisioterapia que utiliza manuseios suaves e um conjunto de ações terapêuticas, como ajustes posturais e posicionamentos adequados, que podem ser realizados com as crianças brincando, ou até mesmo dormindo".