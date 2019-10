Léo Santana mostra resultado do implante capilar: 'até a testa diminuiu'

Foto: Reprodução

Após realizar um procedimento de implante capilar, o cantor LKéo Santana mostrou o resultado aos fãs nesta quarta-feira (23) em seu Instagram. "E aí, família, algo diferente em mim? O cabelinho. Aí a correção que eu falei a vocês...", mostrou ele num vídeo publicado em sua conta no Instragram.

O baiano explicou que o implante foi feito com o seu próprio cabelo: "Tudo isso aqui é cabelo meu, próprio. Tira da parte de trás e aplica aqui onde tinha as falhas. Não senti nenhuma dor", disse, comemorando: "Estou feliz com o resultado. Até a testa diminuiu".