Léo Santana passa por cirurgia no tornozelo em hospital de Salvador

O cantor Léo Santana foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito, nessa terça-feira (3). Ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e contar que tudo ocorreu bem no procedimento. Ele fez a cirurgia no Hospital Aliança, em Salvador.

Léo contou que rompeu quatro ligamentos no tornozelo, por isso teve que fazer a cirurgia. "Pra glória e honra de Deus, o GG tá bem", escreveu.

Nos stories do Instagram, ele contou que viu as fotos do procedimento. "São imagens fortes", descreveu. Ele mostrou que está usando uma bota ortopédica, que vai auxiliar na sua recuperação.

No carnaval do ano passado, ele usou uma bota ortopédica para puxar o trio sem cordas no Campo Grande.