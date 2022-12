Leo Santana realizou mais uma edição do Natal do GG e fez um show gratuito na a Boa Vista do Lobato, bairro onde nasceu e foi criado. A apresentação aconteceu na tarde de sábado (24) e reuniu uma multidão.

Foram 2h de show com repertório elaborado especialmente para amigos, familiares e toda população da BVL, como é carinhosamente chamada pelo gigante. Essa é a terceira vez que Leo faz show gratuito na sua comunidade, duas edições no natal e uma no Dia das Crianças.