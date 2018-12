Léo também se despede: ‘Saio daqui com coração apertado’

O jogo contra o Cruzeiro, além de ser o último compromisso do Bahia na temporada, foi marcado pela despedida de Zé Rafael, já anunciado como reforço do Palmeiras para 2019. No entanto, o lateral-esquerdo Léo Pelé também admitiu deixar o tricolor. Ele deve ser oficializado em breve como nova contratação do São Paulo. Em tom de despedida, ele agradeceu o carinho dos torcedores.

"Muito difícil de eu ficar. A torcida me abraçou de um jeito que só tenho que agradecer. Cheguei com um concorrente forte que era o Mena, tive que ser forte e brigar muito. Saio daqui com coração apertado, mas feliz por ter dado o meu melhor em campo", disse.

O camisa 10 também falou no final do jogo, após ter recebido uma placa pelos 128 jogos no clube das mãos do ex-jogador tricolor, Anderson Talisca, antes da bola rolar. "Um ano marcante por tudo que a gente conquistou, pelo que a gente se tornou como grupo. Difícil esse momento de saída, mas faz parte do ciclo do futebol. Feliz por ter ajudado meus companheiros. Em nenhum momento deixei de lutar e buscar coisas grandes. Tenho certeza que o Bahia vai buscar coisas grandes e vou ficar torcendo de longe".

Um dos que permanecem para a próxima temporada e teve até o contrato prorrogado até o final de 2020, o atacante Edigar Junio que está no clube desde 2016, comemorou mais um feito com a camisa tricolor, já que fez parte do time que alcançou a melhor posição do Bahia na era dos pontos corridos, o 11º lugar.

"Graças a Deus, a gente conseguiu terminar o ano com dignidade. Terminamos em uma posição histórica, a cada ano vamos fazendo história. Terminamos agora, próximo ano temos muita coisa para conquistar", disse o camisa 11.