Leoa imbatível! Amanda Nunes finaliza Megan Anderson no UFC 259

Ela não se cansa de dar show. A lutadora baiana Amanda Nunes defendeu pela segunda vez o cinturão peso-pena na madrugada deste domingo (7) e não decepcionou. Ela derrotou a australiana Megan Anderson por finalização, com uma combinação de triângulo e chave de braço ainda no 1º round no UFC 259.

Mesmo com a desvantagem de envergadura, Amanda não demorou a conectar golpes certeiros que deixaram a adversária sem saída e atordoada. A australiana então tentou aplicar uma queda, defendida com maestria pela Leoa, que conectou mais alguns golpes antes de ir para as costas da adversária, encaixar um triângulo e estender o braço de Megan, forçando-a a bater em desistência ainda no 1º round, com pouco mais de 2 minutos.

A baiana, que se tornou mãe no último mês de setembro, comemorou o triunfo dentro do octógono com sua filha Raegan e sua esposa, a também lutadora Nina Ansaroff. Depois da luta, Megan Anderson também participou do momento e interagiu com a filha da lutadora.

“Uma leoa é sempre perigosa, mas quando ela tem um filhote, ninguém pode pará-la. Ninguém vai me vencer, vou me aposentar com os dois cinturões”, disse Amanda Nunes depois do triunfo.

Amanda conseguiu com sucesso a sua sétima defesa de cinturão na principal categoria de MMA do mundo - além das duas pelo peso-pena, ela também defendeu o título do peso-galo em cinco oportunidades.

Chefão do UFC, Dana White elogiou bastante a baiana e revelou o que pensa para o futuro dela na categoria. "Ela é incrível. Ela faz parecer fácil contra uma mulher muito difícil e que veio para ganhar. Não poderia acontecer com alguém melhor, ela é um dos melhores seres humanos do planeta, estou muito feliz. Estamos falando dela voltar rápido para defender o título do galo. Foi uma noite fácil para ela, então vamos ver o que vem", afirmou

Após a vitória de Amanda, a lutadora Julianna Peña foi para as redes sociais e desafiou a brasileira. Dana White confirmou que a venezuelana pode ser a próxima rival da Leoa. "Julianna Peña ficou mandando mensagens o tempo todo para gente. É, é uma luta que podemos fazer", garantiu.

