Leonardo Araújo comemora aniversário com show do Capital Inicial

Uma festa para 260 convidados, entre familiares, amigos e afiliados da DD Corporation, que vieram de todo o país, do Uruguai e Portugal, marcou os 25 anos do empresário Leonardo Araújo, CEO da DD Corporation. Realizada este domingo (29), na Casa Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo), a comemoração começou no fim de tarde, com direito a pôr do sol debruçado para a Baía de Todos-os-Santos, e seguiu noite a fora com direito a show do Capital Inicial.

O aniversariante com a esposa, Maria Aline

Todos os detalhes, como o menu com frutos do mar assinado pelo Mignon Buffet, a decoração clean de Peu Caldas, o bolo e doces La Dolce, a mesa de chocolates Kopenhagen e os drinques da Derp Bar, foram escolhidos pela esposa de Leonardo, Maria Aline, com a ajuda de Carine Bitencourt e Fernanda Arguelles, que preparam tudo de forma impecável.

Show do Capital Inicial foi o ponto alto da festa

Coube ao aniversariante a escolha da banda, que marcou sua adolescência. “Minha música preferida do Capital Inicial é Não Olhe para Trás, principalmente os versos ‘Nem tudo é como você quer/Nem tudo pode ser perfeito/Pode ser fácil se você/Ver o mundo de outro jeito’”, revela Leonardo. Dinho Ouro Preto e banda apresentaram um repertório recheado de hits, abrindo o show com a música O Passageiro. É claro que Não Olhe para Trás, a preferida do aniversariante, também estava no set list.

Festa para 260 pessoas reuniu amigos, familiares e afiliados da DD Corporation

Segundo Leonardo, a confraternização “foi uma extensão da convenção da minha empresa, realizada sábado, no Wet’n Wild, para mais de 3 mil empreendedores motivados, mais de 50 HB20 entregues, 26 BMWs, seis supercarros, dentre Lamborghinis, Ferraris e Audis R8, isso foi tudo muito impactante. Então, hoje a confraternização é com esses executivos que porventura alcançaram o sucesso com o nosso negócio, a minha família e amigos pessoais. É um momento não só para celebrar meu aniversário, mas para comemorar rodo o conjunto”.

Show Capital Inicial Bárbara e Bruno Carmninatti Leonardo Araújo Capital Inicial Capital Inicial Capital Inicial Capital Inicial Capital Inicial Leonardo Araújo e Maria Aline Capital Inicial Capital Inicial Amanda Gavazza Letícia e Albano Cajahiba Maria Aline Neto Rebello e Fernando Arguelles Festa reuniu 260 convidados Leonardo e Dinho antes do show

