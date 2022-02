Leonardo não quer que filho Zé Felipe faça dois shows por noite; entenda

Após emplacar hits como Toma Toma Vapo Vapo, Revoada no Colchão e Senta Danada, o cantor Zé Felipe tem recebido propostas para fazer as “dobradinhas”, mais de um show na mesma noite. Mas quem não gosta nada da ideia é o pai do artista, Leonardo.

Segundo o colunista Leo Dias, um dos motivos para a desaprovação do sertanejo seria a preocupação com a segurança de Zé, devido aos últimos acidentes aéreos que vitimaram cantores como Marília Mendonça e Gabriel Diniz.

Seu mais recente hit, Malvada, atualmente ocupa a 6ª colocação do top 200 do Spotify Brasil e o sucesso vem acompanhado de um fluxo maior de shows. De acordo com o colunista, o cantor mal para em casa, e Goiânia, onde mora com a influencer Virgínia e a filha do casal, Maria Alice.

Isso acontece em um período em que a retomada de shows ainda passa por restrições e cautelas. Com a normalização dos eventos, a expectativa é que esse número seja ainda mais significativo.