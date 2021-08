Leoninas: nascidas para brilhar

Uma leonina não passa despercebida. É determinada, corajosa e tem energia de sobra. O elemento Fogo serve de símbolo perfeito para sua personalidade radiante que deseja sempre ser o centro das atenções. Dando continuidade aos nossos editoriais inspirados nos signos, pegamos todas essas referências ligadas à leonina e traduzimos no modo de vestir. Imaginamos uma mulher que não tem medo de usar cores fortes (quentes principalmente), estampas, acessórios maximalistas dourados e usa a sua sensualidade como elemento chave de seus looks. Elegemos o animal print como um elemento forte para as produções e até a maquiadora Janaina Abbdon, responsável pela beleza, embarcou na ideia, usando os traços do "rei da selva" para a make. "Busquei afinar o rosto da modelo, marquei bem as maçãs da face e coloquei todo o destaque nos olhos, bem acesos", revela. Vamos ver o que nossa versão fashion da leonina tem para mostrar ?

Mais cor

Roupa de trabalho para quem tem sol em Leão não pode ser sem graça. Investimos em um blazer oversized rosa (fique de olho que essa é uma peça trendy) mais top cropped de animal print e saia lápis. Argola dourada, obviamente.

Mistura livre

Uma leonina raiz planeja seu visual nos detalhes. Pensando nisso, propomos uma mistura de estampas poderosas com blusa cropped mais saia. Porém sem deixar de ser sexy, graças ao body. E damos destaque aos acessórios para arrematar: óculos gatinho e cinto de corda.

Sexy solar

Seduzir é com ela e isso pede muito brilho. Body decotado com estampa de onça mais shortinho faz o par perfeito. Os colares dourados acendem a produção junto com a cartucheira estilosa.

