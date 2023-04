Leroy Merlin anuncia inauguração da primeira loja em Salvador para este ano

A Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do Brasil focada em soluções para o lar, se prepara para chegar fisicamente à cidade de Salvador. Localizada no bairro Horto Bela Vista, a loja, que começou a ser construída no final de 2022 e a previsão é que seja inaugurada no final de 2023, será a quarta unidade do Nordeste, que já conta também com operação em Fortaleza, Natal e Maceió.

A unidade da capital baiana tem investimento superior a R$ 190 milhões. A empresa já atua no estado por meio dos canais digitais. “Salvador é uma praça extremamente relevante para a região e também para todo o Brasil. A Loja será a mais moderna de nossa rede no Brasil, e está sendo concebida com muito carinho e extrema dedicação. Acreditamos que a unidade trará também competitividade para a região, além da ampla oferta de produtos e serviços de qualidade”, comenta Renato Coltro, diretor de Desenvolvimento, Expansão e Relações Institucionais da Leroy Merlin.

A expectativa da rede do varejo é que a unidade gere aproximadamente 600 postos de trabalho diretos e indiretos, sendo predominantemente disponibilizados aos habitantes de Salvador e região.

A loja contará com mais de 10.000 m² de área de vendas. São 15 seções, que serão separadas como se fossem 15 lojas especialistas e complementares: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.

