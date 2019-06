Lesionada, zagueira Érika é cortada da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira feminina de futebol sofre a sua terceira baixa para a disputa da Copa do Mundo na França. Depois dos cortes de Fabiana e Adriana, a outra atleta desconvocada por lesão é a zagueira Érika, do Corinthians. Nesta sexta-feira (7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a informação.

Érika passou 16 dias realizando tratamento para a lesão antes de retornar aos treinos na quinta-feira (6). No final da atividade, a zagueira afirmou ao departamento médico da Seleção que estava sentindo dor na panturrilha. Em nota, a CBF afirmou que exames complementares foram realizados e “foi diagnosticado uma lesão do músculo sóleo, sem tempo hábil de recuperação”.

Daiane participou da preparação da Seleção para a Copa do Mundo em Portugal (Foto: CBF)

Todas as jogadoras cortadas eram titulares do time de Vadão. Érika é considerada a melhor zagueira do elenco. Quem ocupa a vaga na zaga é Daiane, defensora do Paris Saint-Germain, que participou da preparação em Portugal. Ela se apresentará no sábado (8) à tarde em Grenoble, na França.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontece no domingo (9), contra a Jamaica, às 10h30.