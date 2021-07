Lesionado, baiano Erlon Souza é cortado dos Jogos de Tóquio

Baiano de Ubatã, Erlon Souza está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados a partir do próximo dia 23. Ele não se recuperou de uma lesão no fêmur e foi cortado da seleção brasileira de canoagem nesta sexta-feira (2).

"Hoje automaticamente eu estou fora dos Jogos, pelo fato de vir tratando uma lesão no quadril. Não foi o suficiente para chegar à alta performance devido às dores. Foi um desafio muito grande no decorrer das semanas, mas chegou um ponto que percebi que eu realmente não chegaria no alto nível a ponto de conquistar uma medalha ou estar nos Jogos bem", afirmou Erlon Souza em postagem feita em sua conta pessoal no Instagram.

"Vou ter que adiar esse sonho da próxima medalha olímpica. A gora é começar a pensar em 2024, mas primeiro tratar. Eu precisarei passar por uma cirurgia, porque todos os tratamentos que não foram suficientes para amenizar a dor", completou o atleta.

Erloz Souza iria remar o C2 1.000m com Isaquias Queiroz, prova em que faturaram a prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. O substituto também é um baiano, o estreante Jacky Godmann, que tem 22 anos e nasceu em Ubaitaba, mesma cidade de Isaquias.

Isaquias e Jacky fizeram dupa em maio deste ano na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Canoagem e faturaram o bronze.