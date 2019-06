Lesionado, goleiro da Argentina é cortado da Copa América

A Argentina teve uma baixa em seu elenco na véspera da estreia na Copa América. O goleiro Esteban Andrada, 28 anos, foi cortado da delegação na manhã desta sexta-feira (14). O jogador do Boca Juniors é reserva da seleção argentina e deixa o torneio por lesão.

Andrada sentiu um incômodo no joelho direito no treinamento de quarta-feira (12), no Barradão, e os médicos identificaram que ele não irá se recuperar a tempo para ficar à disposição da equipe. O substituto já está definido: Juan Musso, da Udinese. Armani, do River Plate, é o titular da posição.

"O jogador, que sofreu traumatismo no joelho direito, evoluiu desfavoravelmente apresentando um importante quadro de derrame articular e não se encontra apto para participar da Copa América. A Conmebol será comunicada para autorização do substituto, que será Juan Musso", informou a Associação de Futebol Argentino (AFA) em nota oficial publicada no site da entidade.

A Argentina estreia na Copa América contra a Colômbia, sábado (15), às 19h, na Fonte Nova. A partida é válida pelo Grupo B, do qual Catar e Paraguai também fazem parte.