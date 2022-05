Lesionado, Lucca é vetado na Ponte Preta e não encara o Bahia

O Bahia recebe a Ponte Preta nesta sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova, em jogo válido pela 8ª rodada da Série B. A equipe paulista tem uma baixa importante no setor ofensivo: o atacante Lucca, que já passou pelo Bahia.

Lucca se reapresentou depois do clássico contra o Guarani, pela 6ª rodada com um incômodo no joelho e já desfalcou a Ponte Preta na derrota para o Novorizontino, por 1 a 0, na última sexta-feira (13). O atacante é capitão e artilheiro do time na temporada, com oito gols em 16 jogos.

E as baixas na Ponte não param por aí. O zagueiro Fábio Sanches e o lateral-esquerdo Artur continuam no departamento médico, enquanto os volantes Felipe Amaral e Wallisson cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quem volta é o atacante Echaporã, recuperado das dores musculares que o tiraram do jogo contra o Novorizontino, foi relacionado e volta ao time titular, que pode sofrer mais mudanças em relação a última rodada.

"Acho que o Bahia, com toda certeza, é um dos melhores times da competição. Mas a gente tem totais condições de ir lá e fazer um grande jogo. A gente trabalhou bem durante a semana, o professor encontrou boas alternativas para a partida", disse o volante Ramon.

A provável escalação da Ponte Preta é: Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos; Fraga, Léo Naldi e Ramon; Echaporã, Danilo Gomes e Matheus Anjos. Sem vencer há dois jogos, a Ponte Preta tem oito pontos e está no meio da tabela, mas muito perto da zona de rebaixamento.