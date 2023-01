Lesionado, Railan desfalca o Vitória contra o Santa Cruz

O Vitória terá uma baixa por ordens médicas na estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste. Lesionado na coxa, o lateral direito Railan vai desfalcar o rubro-negro no jogo das 17h30 de sábado (21), contra o Santa Cruz, no Barradão.

O jogador se machucou durante a derrota por 3x1 para a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, na quarta-feira (18), pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Na ocasião, ele foi substituído de campo e o volante Léo Gomes passou a jogar na lateral direita.

O substituto imediato da posição é Zeca. Recém-contratado pelo Vitória, ele foi regularizado nesta sexta-feira (20) e será utilizado diante do Santa Cruz.

O técnico João Burse também ganhou outros dois reforços. O atacante uruguaio Nicolas Dibble foi regularizado e poderá ser aproveitado contra o Santa Cruz. O meia-atacante Alan Pedro, revelado na Toca do Leão também foi relacionado para o jogo. Ele havia sido emprestado para a Aparecidense, mas um problema contratual fez com que ele retornasse ao rubro-negro.

O elenco do Vitória finalizou a preparação para o jogo contra o time pernambucano na manhã desta sexta-feira, no gramado do Barradão. João Burse trabalhou movimentação tática, seguida de bola parada em escanteios e cobranças de faltas,