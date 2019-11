Lesionado, Ramires volta da Europa e faz tratamento no Fazendão

Ramires está de volta a Salvador, mas só de passagem. Atualmente jogador do Basel, da Suíça, o meia revelado pelo Bahia iniciou tratamento de fisioterapia no Fazendão na terça-feira (13). Com um estiramento muscular na coxa, o jogador foi liberado pelo clube europeu para se recuperar na capital baiana.

Ramires foi emprestado ao Basel até junho de 2020 pelo valor de R$ 2,2 milhões. O contrato inclui uma cláusula de compra obrigatória caso o atleta seja utilizado em pelo menos 23 jogos.

Caso a venda seja realizada, o valor da transação será de 6 milhões de euros (R$ 27,5 milhões na cotação atual) por 95% dos direitos econômicos do jogador. O Bahia continuará com 5% de participação caso haja uma venda futura.

No entanto, Ramires só vestiu a camisa do Basel uma vez até agora. O atleta de 19 anos esteve em campo durante seis minutos na goleada por 4x0 contra o Zurique, pelo Campeonato Suíço.