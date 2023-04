Lesionados, jogadores treinam no CT do Vitória

Mesmo com parte do elenco liberada para folga neste fim de semana, um grupo de jogadores do Vitória marcou presença no CT Manoel Ponte Tanajura no sábado (29) e realizou um treinamento de recuperação e fortalecimento muscular. Tratam-se de atletas lesionados, que passam pelo período de transição nos treinos.

O meia Giovanni Augusto foi desfalque pelo segundo jogo seguido diante do Londrina na sexta-feira (28), quando o Leão bateu a equipe paranaense por 2x0. Antes, Giovanni já havia ficado de fora contra o ABC, também vencido pelo Vitória, por 3x0. O meia sentiu uma lesão na coxa durante o aquecimento no hotel em Natal.

No CT, Giovanni Augusto fez trabalho à parte com orientação do preparador físico assistente Vinícius Franco. O técnico Léo Condé estima que o meio-campista estará disponível na próxima partida, dia 5 de maio, contra o Botafogo-SP, fora de casa.

O goleiro Thiago Rodrigues, que está com uma inflamação no joelho e ainda não atuou pelo Leão na Série B, segue evoluindo no tratamento e treinou no campo. Também estiveram no clube o zagueiro Marco Antônio, o volante Dionísio e o lateral Vicente.

Segundo o departamento médico rubro-negro, Marco Antônio apresenta evolução satisfatória da lesão no joelho e será avaliado durante a semana. O jogador realiza exercícios controlados na academia de musculação.

Vicente também já faz a transição no campo, enquanto Dionísio permanece seguindo o protocolo de pós-cirurgia para reconstrução de ligamento cruzado anterior do joelho.

O restante do elenco se apresenta segunda-feira (1º) para iniciar a preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Esse compromisso é pela 5ª rodada, já que o jogo com o Ceará, pela 4ª, foi adiado para dia 10 de maio porque o adversário está na final da Copa do Nordeste (dia 3, contra o Sport).