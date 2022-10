Leslie Jordan, ator de Will and Grace, morre aos 67 anos

O ator Leslie Jordan, ator que ficou conhecido pela série Will and Grace, morreu aos 67 anos nesta segunda-feira (24), em Los Angeles, nos EUA, diz o site TMZ. A polícia disse ao site que a suspeita é de que ele tenha sofrido uma emergência médica enquanto dirigia seu carro em Hollywood. Jordan bateu o carro em um prédio. Mas ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte.

Leslie Jordan interpretou o personagem Beverley Leslie em Will and Grace e ganhou um Emmy de ator convidado pelo trabalho em 2006. Ele também fez uma pequena participação no filme Histórias Cruzadas, em 2011, e atuou em outros filmes como Uma Família em Tanto, em 2000, e Jason Vai para o Inferno, de 1993.