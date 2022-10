Let Me Sing: há 50 anos, Raul Seixas sacudia o Festival Internacional da Canção

Considerado o Rei do Rock no Brasil, autor de inúmeros sucessos que até hoje são cantados pelo publico, a exemplo de Maluco Beleza, Eu Nasci há Dez Mil Anos Atrás, Matamorfose Ambulante, Sociedade Alternativa e Gita, entre tantas outras, o baiano Raul Seixas é uma lenda. Retratado em filmes, livros e muito vivo na história da MPB, ele ainda é cultuado mesmo depois de passados 33 anos de sua morte, que se deu no dia 21 de agosto de 1989, quando ele contava 44 anos. Nascido em 26 de junho de 1945, em Salvador, se vivo estivesse, o Maluco Beleza estaria com 77 anos.

Entre os muitos fatos que marcaram a carreira de Raulzito, um dos mais importantes completou, em setembro, 50 anos. Foi sua ruidosa e inesquecível participação no 7º Festival Internacional da Canção, promovido pela TV Globo, que reuniu um time de grandes artistas. O festival consagrou para o Brasil a mineira Maria Alcina com Fio Maravilha, música de Jorge Ben (ele ainda não se chamava Benjor), que depois viria a se transformar em Filho Maravilha, por causa de um desentendimento com o homenageado: o jogador Fio Maravilha, então ídolo do Flamengo.

Waldir Big Ben Serrão no coro de Let me Sing (Foto: reprodução do Facebook))

Quem assistiu, como eu, ainda garoto, sua apresentação, pela TV, não esquece. Uma pena que as novas gerações não poderão assistir a performance de Raulzito no festival porque as fitas que registraram o evento se perderam num incêndio na emissora carioca, restando apenas Maria Alcina, cantando e agitando o Maracanazinho. Foi o maior sucesso da cantora até hoje.

Neste festival também foram revelados nomes que depois se tornariam conhecidos nacionalmente, a exemplo dos cearenses: Ednardo, Fagner, Belchior,o pernambucano Alceu Valença, além de Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Hermeto Pascoal, Renato Teixeira, Sirlan, Paulo César Pinheiro, Rildo Hora, Ruy Mauriti. Além de interpretes como Jackson do Pandeiro, Marlene, Os Mutantes (Rita Lee / Arnaldo / Sérgio / Liminha).

Mas quando o baiano Raul Seixas entrou em cena foi um impacto. Vestido de roupa de couro, como um autêntico roqueiro, ele estourou nacionalmente com a música Let Me Sing (uma mistura de rock e baião, influências de Elvis Presley e Luiz Gonzaga). Quem fazia parte do coro era o seu amigo, o saudoso Waldir Serrão, conhecido como Big Ben, que apresentava programas na TV e no rádio e foi um dos grandes comunicadores dos anos 1970.

Em Uma página dedicada às memoria de Raul, numa rede social, há um relato de como o baiano chegou ao festival:

“Ao acompanhar o amigo Sérgio Sampaio na inscrição de Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua, Raul foi convencido pelo mesmo a se inscrever no festival. Na ocasião, Raul disputou com duas músicas inscritas, Eu Sou Eu e Nicuri é o Diabo e Let Me Sing, Let Me Sing, com a qual se apresentou. Ambas foram aprovadas pelo júri e Raulzito subiu ao palco pela primeira vez como Raul Seixas. O festival foi o primeiro a ser transmitido em cores para o Brasil e até no exterior pela Rede Globo, mas, infelizmente as imagens foram perdidas em um incêndio na emissora em 1976”.

Só para lembrar, antes de estourar nacionalmente como cantor, Raul fez parte, em Salvador, do grupo Raulzito e Os Panteras junto com amigos nos anos 1960. Em seguida, já no Rio de Janeiro, tornou-se produtor da gravadora CBS, colecionando sucessos com o grupo Renato e Seus Blues Caps e, principalmente, com seu grande amigo Jerry Adriani. Também produziu discos de Leno e Lilian, e Diana. Até chegar à Polydor, atual Universal, quando se transformou numa estrela de sucesso, compondo alguns clássicos com o hoje famoso escritor Paulo Coelho.