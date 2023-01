Leticia Bufoni faz harmonização facial; veja antes e depois

Leticia Bufoni foi mais uma celebridade a entrar na onda da harmonização facial. A skatista de 29 anos fez uma série de intervenções no rosto, com o objetivo de deixar seus traços mais harmônicos. A atleta realizou um preenchimento de pré-maxila, fosse canina, lábios e mento.

"Ela também fez uma sutil rinomodelação, pois não queria nada muito radical. Leticia não quis abrir mão de preservar seus traços naturais e optou apenas pelos ajustes necessários", disse a esteticista Isabela Viegas em entrevista à revista Quem.

Bufoni é a maior vencedora da história do X Games, com 12 medalhas. Além disso, também é a atleta que mais venceu no skate street feminino, com cinco vitórias.

Veja o antes e depois:

Antes e depois de Leticia Bufoni

(Foto: JK Estética Avançada/Divulgação)