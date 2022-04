Leticia Bufoni leva bolada na cara ao zoar amigo; assista

Letícia Bufoni compartilhou um vídeo inusitado com seus seguidores nas redes sociais. Na gravação, a skatista começa mostrando dois amigos jogando uma partida de futebol de mesa. Mas um deles erra na hora do chute, e acaba escorregando. A atleta então começa a rir... só que a bola rebate e vai na direção de seu rosto.

Toda a situação foi levada na brincadeira por Leticia, que seguiu se divertindo com a trapalhada. O amigo ainda aparece fazendo o gesto do 'receba', marca registrada do influenciador baiano Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro.

O momento engraçado foi postado pela skatista em seu Instagram nesta quinta-feira (28). “Como minha semana começou”, brincou. Veja: