Letícia Bufoni minimiza situação com Kelvin: 'Ninguém é obrigado a andar com ninguém'

Em meio à polêmica sobre um racha no time olímpico de skate, Letícia Bufoni voltou a falar sobre os boatos de desentendimento com o colega Kelvin Hoefler. Depois que o brasileiro ganhou a medalha de prata no skate street, na madrugada de domingo (25), ela não o parabenizou nas redes sociais, o que gerou estranhamento.

Depois disso, notícias começaram a surgir sobre uma divisão entre os skatistas, incluindo até acusação de favorecimento da Confederação de Skate a Letícia. A skatista, destaque no esporte feminino no Brasil, chegou a receber comentários hostis e ataques nas redes sociais depois de não chegar à final hoje - Rayssa Leal, de 13 anos, foi a única brasileira na disputa, ficando com a prata. A terceira representante brasileira, Pamela Rosa, também não alcançou a final.

"As pessoas sempre distorcem as coisas, inventam mais, não tem briga. A gente apenas não é amigo próximo. A gente ficou vendo-o competir embaixo do sol ontem. A gente podia estar no ar-condicionado, mas não. Nós ficamos aqui, batemos palmas. Mas sabe como é internet, né? Eu estou tranquila, tenho a consciência limpa", disse Letícia, em uma série de stories.

Ela explicou que foi questionada por não postar nada para comemorar a medalha de Kelvin. "A única mensagem que recebi foi porque não tinha postado uma foto do Kelvin. Eu ia postar, e como eu disse no Instagram, a gente anda em grupos diferentes. Ele tem o dele, eu tenho o nosso. E ninguém é obrigado a andar com ninguém. O motivo que eu não postei é porque não somos tão próximos", explicou.

A situação no dia a dia é tranquila e as redes sociais exageraram a situação, afirmou. Segundo ela, não há qualquer problema entre eles e a chamada divisão é apenas uma questão de proximidade e afinidade entre os skatistas.

Ela garantiu ainda que não há favorecimento na confederação e disse que as pessoas falam sobre o que não sabem. "Quem está dentro sabe que todo mundo é tratado igual, todo mundo faz as mesmas coisas. Todo mundo é tratado igual. A única coisa é que eu fiquei mais próxima deles porque eu fico no treino com eles, vou comer junto. Então as pessoas veem mais coisas juntos. Mas não tem essa, o que é feito por um é feito por todos", disse.

A skatista ressaltou que mesmo não sendo próxima a Kelvin, torceu sim por ele na final masculina. Letícia exaltou o talento do colega de time. "Ele foi incrível, mereceu muito a medalha, está na história, a primeira medalha do skate do Brasil. Então, não tem o que falar, o moleque é sensacional, a gente só não é próximo. Mas admiro muito ele, conheço desde os dez anos. Então tenho muita admiração por ele", garantiu. "Hoje em dia não somos próximos, cada um tem seus amigos. E como eu também disse, eu torço por todo mundo que está aqui, torço por todo mundo, sou amigo de todos. É óbvio que para o brasileiro torço mais", disse ela.

Medalha de Kelvin

Kelvin foi o primeiro brasileiro a ganhar medalha nos Jogos de Tóquio. Mas logo depois da conquista histórica, na estreia do skate em Olimpíadas, o tema mudou para se falar sobre o clima na equipe brasileira.

Kelvin e o perfil da Confederação Brasileira de Skate não se seguem nas redes sociais. Letícia chegou a afirmar que o skatista havia bloqueado a entidade, o que parece ter se revertido nos últimos dias.

O pai de Kelvin, Enéas Hoefler, chegou a deixar um comentário no post da confederação sobre a medalha, o primeiro com destaque no skatista desde o início dos jogos. "Será que vocês agora vão respeitar o nosso filho ou vão continuar menosprezando ele? É nítido o que vocês estão fazendo, esta medalha de prata representa todo esforço e dedicação dele".

Letícia explicou na ocasião que Kelvin estava mais afastado dos companheiros "por opção dele". "Ele nunca está com a gente nos "rolês", ele nunca faz parte das nossas atividades. (...) Infelizmente, ele não gosta de estar com a gente", disse. Kelvin, que já reconheceu que é mais "pacato e quieto", chegou a postar uma foto pós-medalha com o skatista Giovanni Vianna.

Durante a prova, ele não foi orientado pela comissão técnica da confederação, recebendo orientação de Pamela Rosa, a skatista da equipe que é mais próxima dele. Após a prova, ele agradeceu o apoio dela e da esposa, que segundo ele o orientou também por telefone, entre as baterias.