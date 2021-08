Leticia Bufoni posta foto com McLaren de Senna: 'Trabalhando com eles'

Letícia Bufoni está trabalhando em um projeto secreto com a McLaren. A skatista postou algumas fotos no Centro de Tecnologia da montadora, na Inglaterra, como spoilers. Em uma das imagens, ela aparece ao lado da MP4/4, icônico modelo dirigido por Ayrton Senna na temporada de 1988 da Fórmula 1.

"Trabalhando em algo muito irado com a McLaren, fiquem ligados", escreveu a atleta, fazendo mistério.

Postagens de Leticia incluíram a McLaren dirigida por Senna

(Foto: Reprodução)

Working on something really cool with @McLarenAuto Stay Tuned.

Em seguida, Leticia viajou para Paris, onde vai disputar sua primeira competição após a Olimpíada de Tóquio. A número 4 do mundo do skate street é uma das atletas confirmadas no Red Bull Paris Conquest, torneio que acontecerá entre esta terça (17) e quarta-feira (18).

A competição vai acontecer na Praça do Trocadéro, aos pés da Torre Eiffel, um dos maiores pontos turísticos da próxima sede dos Jogos. A pista, aliás, fará uma homenagem à França e terá obstáculos representando sete locais famosos do skate de rua do país. Entre eles, o meio-fio de Luxemburgo, os blocos de Bercy e as saliências da Place de la République.

Ao todo, 36 skatistas estarão na disputa, sendo 24 homens e 12 mulheres. Além de Leticia, o Brasil terá outros cinco representantes: Virginia Fortes, Marina Gabriela e Monica Torres, do feminino, e Lucas Rabelo e Tiago Lemos, do masculino.

Quem também participará do evento é Angelo Caro, peruano que ganhou destaque no Brasil por vibrar com a medalha de prata conquistada por Kelvin Hoefler na Olimpíada de Tóquio.