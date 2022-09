Letícia Colin e Nos Tempos do Imperador são indicados ao Emmy Internacional

A atriz Letícia Colin, a novela Nos Tempos do Imperador e o documentário O Caso Evandro foram indicados para o Emmy Internacional. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) e os vencedores serão revelados em uma cerimônia em Nova York, no dia 21 de novembro.

Letícia foi indicada pelo seu papel em Onde Está Meu Coração, série original do Globoplay. Ela concorre com Celine Buckens, do Reino Unido, por Showtrial, Kim Engelbrecht, da África do Sul, por Reyka e Lou de Laâge, da França, por Le Bal des Folles.

A série mostra como o vício pode destruir a vida de uma pessoa e todos que estão ao redor. Letícia interpreta Amanda, jovem de classe média alta, residente em um hospital, e que namora o arquiteto Miguel (Daniel de Oliveira). Juntos, eles experimentam crack em uma festa, mas as coisas saem do controle.

Letícia Colin está indicada pela performance em Onde Está Meu Coração (Fábio Rocha/divulgação)

Nos Tempos do Imperador, novela das 18h, exibida entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, foi indicada na categoria de melhor telenovela. Estão na disputa também Two lives, da Espanha, YeonMo, da Coreia do Sul, e You are my hero, da China.

Por sua vez, O caso Evandro concorre na categoria de melhor documentário. Estão na lista de indicados desta categoria Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre, da França, Myanmar Coup: Digital Resistance, do Japão, e The Return: Life After Isis, do Reino Unido.

Globo no Emmy Internacional

Além das três produções anunciadas nesta quinta-feira, o Jornal Nacional e o Fantástico foram finalistas na categoria Notícias do Emmy Internacional de Jornalismo pela cobertura Caso Prevent Senior.

A Globo já recebeu 18 prêmios do Emmy Internacional. Por oito vezes, levou o troféu na categoria melhor novela, com Caminho das Índias (2009), Laços de Sangue, coprodução com a SIC, exibida em Portugal (2011), O Astro (2012), Lado a Lado (2013), Joia Rara (2014), Império (2015), Verdades Secretas (2016) e Órfãos da Terra (2020).

O Emmy Internacional reconhece a excelência de produções feitas exclusivamente para TV fora dos Estados Unidos, além de conteúdo de língua não inglesa produzido para a TV americana.