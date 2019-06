Letícia Sabatella assume namoro com Daniel Dantas e se declara

Letícia Sabatella assumiu neste domingo, 9, o namoro com o ator Daniel Dantas. Ela usou as redes sociais para fazer uma declaração para ele.

No Instagram, a atriz escreveu um texto em homenagem a Daniel, enquanto ele tomava o café da manhã. "Eu sinto que Oxalá pediu aos seus sonhos para me dar essa mão, para me dar este abraço sincero de amor e acolhimento. Para escutar TS Eliot por sua memória num café da manhã", disse Letícia Sabatella.

Ela também elogiou o desempenho de Daniel nos palcos. "Ele é filho de Oxalá e sente a dor do outro no olhar. Ele é tão sensível quanto eu e já viveu o que eu estou passando a viver aos poucos. É um grande que se diminui para caber. Seus olhos de ator gigante, a simplicidade franca, a inteligência e a confusão, a segurança e o coração na mão", afirmou.

Letícia Sabatella, de 48 anos, e Daniel Dantas, de 64, foram flagrados por fotógrafos pela primeira vez há algumas semanas, em um shopping no Rio de Janeiro.