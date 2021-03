Leticia Veloso, da agência de comunicação Index, participou do Segundou

A empresária Leticia Veloso, sócia da Index, agência de comunicação paulista, foi a entrevistada de ontem de Joca Guanaes, no Segundou, no Instagram do CORREIO. Cartier, Versace, Ermenegildo Zegna e Prada estão entre os clientes da Index, que está completando 25 anos em 2021.

Leticia falou sobre as razões do sucesso de sua empresa nestas mais de duas décadas. "A grande história nossa é a paixão por fazer acontecer. A gente tem um time muito especial, muito criativo, dedicado e unido. Essa união é essencial, afinal cuidar de 200 clientes não é fácil".

A empresária acrescentou que é fundamental escutar o cliente, para assim saber onde ele quer chegar e entender os objetivos dele. "Assim, conseguimos atender às necessidades e entregar resultados. Também é preciso ter capacidade de inovar, nunca se acomodar. Assim, é possível fazer a diferença na vida do cliente."

A responsabilidade social das empresas também foi destacada. Leticia ressaltou que a Index é uma insituição que preza por muito valores, pois precisa ser exemplo para seus clientes. "Nos últimos cinco anos, a gente potencializou o apoio a causas sociais e entendeu que precisava trabalhar melhor essas práticas. Começamos iniciativas internas e mostramos que, se nós fazíamos, nossos clientes também poderiam fazer", disse.

Leticia disse que a empresa realizou um trabalho de conscentização em suas equipes e promoveu palestras internas sobre sustentabilidade, diversidade, inovação e saúde mental. Mesmo com a pandemia, isso tudo foi mantido, porém em versão digital.

O processo de autoconhecimento foi citado por Leticia como algo importante para resgatar valores éticos.

"Vivemos uma crise de valores básicos, que são essenciais para construir tudo. Mas a gente só vai conseguir voltar e resgatar esses valores quando olharmos para dentro de nós mesmos, a gente tem que se conhecer. Pode ser por meio de uma terapia, de uma viagem que traga espiritualidade... o mais importante é mergulhar dentro de você".