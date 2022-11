Letieres Leite é homenageado no Festival Panorama

A vida do maestro Letieres Leite e seu trabalho musical são o tema do curta Rumpilezz: Entre Atabaques e All Stars, da cineasta baiana Vanessa Aragão. O filme será apresentado nesta segunda (7), às 17h30, durante a XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, no Cine Metha Glauber Rocha.

Segundo Vanesa, o filme è uma tentativa de expressar o que Letieres e a Orkestra provocaram em sua trajetória. “É um registro de vivências entre Letieres, a Orkestra e tudo que experienciei com eles. É uma honra ter esse filme exibido em uma sessão de homenagem a Letieres Leite e Flávio Oliveiras durante um evento tão importante para o cinema baiano e nacional”, afirma.

Músico, pesquisador e educador, Letieres, que morreu em 2021, vítima da covid, teve uma atuação de mais de 40 anos. Nos últimos 15 anos, esteve à frente da Rumpilezz, consolidando direferentes facetas - arranjador, maestro, diretor, produtor musical, instrumentista, educador e pesquisador. “Fiz esse documentário para colocar para fora um pouco de tudo que aprendi durante os ensaios, os shows, as gravações que fizemos juntos e através da minha pesquisa do mestrado.

.