Letieres Leite faria produção dos discos de Margareth Menezes e Edy Star

Além de já deixar pronto o terceiro álbum da Orkestra Rumpilezz, o maestro Letieres Leite, que morreu nesta quarta-feira (27) em decorrência da covid-19, deixa planjeamento dos próximos discos dos cantores Margareth Menezes e Edy Star.

O maestro faria a direção musical e a coprodução do próximo disco de Margareth Menezes. “Estávamos trocando ideias e começando a selecionar músicas”, revelou Margareth em rede social, em post que saudou o talento superlativo de Letieres Leite e lamentou a morte precoce do criador da Orkestra Rumpilezz.

Outro álbum que teria o toque do maestro e arranjador seria o do cantor Edy Star. “Eu estava indo agora em dezembro a Salvador celebrar seu aniversário e acertar os arranjos do meu CD com músicas caribenhas”, contou Star em rede social.

O novo trabalho da Orkestra Rumpillez, Moacir de Todos os Santos, sai em dezembro pela gravadora Rocinante, numa homenagem ao maestro Moacir Santos (1926-2006).

Em nota pela passagem de Leite, Sylvio Fraga e Pepê Monnerat, diretores da Rocinante disseram que "Letieres foi o nosso padrinho e principal incentivador: "A primeira gravação oficial desta gravadora, em nosso estúdio, foi o disco de seu quinteto. Na semana passada, estávamos dando os últimos retoques no próximo disco de sua Orkestra Rumpilezz, esta orquestra brasileira que pôs a percussão na frente dos sopros. Letieres foi um dos mais importantes criadores brasileiros do século XXI, um professor revolucionário e profundamente generoso e um dos principais pensadores da música negra no Brasil. Ele nos deixa no auge de sua potência criativa, com mil projetos na cabeça. A lacuna é tão grande quanto o amor intenso dele pela vida, pelos amigos, pela música e pela família. Sentiremos saudades para sempre e nos confortaremos um pouco ouvindo os tesouros que ele nos deu. Te amamos, luminoso professor."