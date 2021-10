Letieres Leite será sepultado no Cemitério Bosque da Paz nesta quinta-feira

O corpo do maestro e compositor Letieres Leite será velado nesta quinta-feira (28), no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília, Salvador. Depois, o corpo seguirá para ser cremado no mesmo local.

Devido às restrições impostas pelo covid-19, a cerimônia será restrita aos familiares do músico.

Falecido nesta quarta-feira (27), aos 61 anos, o artista era arranjador, compositor e também instrumentista. Ele comandava a Orkestra Rumpilezz. Letieres tinha uma trajetória que vai da música instrumental à MPB.

Muitos artistas e figuras famosas prestaram homenagem ao instrumentista, que além de comandar a Orkestra Rumpilezz era instrumentista e gravou com muitos artistas baianos.