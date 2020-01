Letieres Leite vai assinar arranjos do novo disco de Bethânia

A parceria entre o maestro Letieres Leite e a cantora Maria Bethânia, iniciada com o show Claros Breus, no ano passado, quando o criador da Orkestra Rumpilezz assinou a direção musical e os arranjos do espetáculo, vai continuar rendendo bons frutos em 2020. O baiano vai repetir a dobradinha (arranjos e direção musical) com Bethânia no álbum Claros Breus, que a cantora gravará em estúdio ainda este ano.

Apresentado à Bethânia por Caetano Veloso, Letieres foi também o diretor musical e criador dos arranjos do disco Mangueira – A Menina dos Meus Olhos, que a filha de dona Canô lançou em dezembro passado. A ideia da cantora é reunir no novo álbum as canções inéditas apresentadas no show que estreou no Rio e passou por várias cidades brasileiras, incluindo Salvador.

Tour europeia

Antes de entrar em estúdio, Letieres Leite vai fazer uma pequena turnê pela Europa, começando por uma apresentação da Orkestra Rumpilezz no Festival Sons D´Hiver, em Paris, no dia 8 de fevereiro, com a participação de Tony Allen. Já no dia seguinte, o maestro rege sua orquestra no Porto, em Portugal. Em ambas as apresentações ele vai mostrar o repertório de A Saga da Travessia. De lá Letieres segue para Berna, na Suiça, sozinho, para tocar com a Swiss Jazz Orchestra (SJO) que interpretará o repertório do baiano.