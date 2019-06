Letieres Quinteto lança disco de estreia

Vestidos com máscaras de tecido improvisadas, os músicos do Letieres Leite Quinteto entram no palco já dando pistas do que o público pode esperar do seu disco de estreia, O Enigma de Lexeu, que será lançado nesta terça-feira (4), às 20h, na Sala do Coro do TCA. A ideia de se camuflar na vestimenta é, na verdade, uma forma de ter mais liberdade para criar sem rótulos, o que traduz o clima do álbum cheio de improvisação.

“A ideia de usar as máscaras inspiradas na improvisação é que a gente atinja o mais profundo ‘eu’ e possa se conectar com nossa pessoa mais interna. A máscara faz com que a gente possa aflorar na hora que está tocando. A gente se permite mais”, justifica o maestro Letieres Leite, 59 anos, também criador da Orkestra Rumpilezz.

Lançado pela gravadora Rocinante e gravado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, O Enigma de Lexeu é o primeiro disco do quinteto que completa dez anos de carreira. Livre da “obrigação de gravar um disco”, o grupo está mais preocupado com o encontro ao vivo, como uma reunião de amigos.

“Somos conectados com a música de improvisação sobre temas do jazz, todos nós nos divertimos com isso”, explica Letieres, sobre o disco que resulta da captação ao vivo do grupo.

Percussionista do quinteto e da Rumpilezz, Luizinho do Jêje, 45, reforça seu apreço pela forma livre de tocar, sem regras. “Temos uma liberdade muito boa e é mais divertido, porque não fica engessado”, comemora, sobre o grupo formado por ele, Letieres (sax e flautas), Ldson Galter (contrabaixo), Marcelo Galter (teclados) e Tito Oliveira (bateria).

Tanto o quinteto, quanto a orquestra, vêm da mesma matriz percussiva, ou da “mesma argila” como diz o maestro. Mas o Letieres Quinteto vai muito além de uma “versão” compacta da Rumpilezz e explora essa sonoridade com a presença de piano, baixo e bateria, sempre ligado à liberdade jazzístisca.

“A grande característica desse grupo é a sintonia entre os músicos. É sempre uma surpresa a cada show que fazemos, porque é totalmente diferente, tem muita sutileza. A música afro-baiana é o fio condutor e é um som muito impactante, bem diferente”, garante Marcelo Galter, 37.

Paixão

No repertório do show estão todas as sete músicas do álbum. Entre elas, ‘Catalunya Vuelve a Casa’, em memória do baterista espanhol Roger Blàvia (1963-2017), e ‘Mestre Moa do Katendê’, composta em 2005 para homenagear o primeiro mestre de música de Letieres, quando este ainda era aluno secundarista no projeto da etnomusicóloga Emília Biancardi.

“Eu tinha 12 anos e o professor de percussão era Mestre Moa. Moa é um exemplo ímpar de alguém que defendia a cultura popular, desde novo, além de exímio capoeirista, músico, educador. Pra mim foi a referência máxima e pra muita gente também”, elogia Letieres. “Mudou completamente a minha vida e muito do que faço hoje tem a ver com essa semente que mudou minha paixão pela música percussiva”, completa.

Serviço

O quê: Show de lançamento do disco O Enigma Lexeu, do Letieres Leite Quinteto.

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande | 4000-1139).

Quando: Terça-feira (4), às 20h.

Ingresso: R$ 40 | R$ 20.

Vendas: TCA, SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou site Ingresso Rápido.