Levi terá destino trágico ao se envolver com Muda e assumir comportamento abusivo

O comportamento abusivo de Levi, interpretado pelo ator Leandro Lima, ao se envolver com Muda (Bella Campos) será o caminho para seu fim trágico. O peão morrerá devorado por piranhas após ameaçar a vida da jovem e ter um embate com Tibério (Guito). A sequência vai ao ar antes do capítulo 100 do remake de Pantanal apresentado pela TV Globo.

De acordo com o Notícias da TV, as cenas serão gravadas antes da nova viagem do elenco ao Mato Grosso do Sul, onde filmarão as cenas do casamento entre Jove (Jesuíta barbosa) e Juma (Alanis Guillen).

Já nos próximos capítulos, Levi se envolverá com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), com quem desenvolverá um fetiche por pés, e também com Maria Rute, a Muda. A relação com a amiga de Juma deverá assumir comportamentos tóxicos. A informação foi adiantada ao Extra pelo próprio Leandro Lima:

“Levi acabará se apaixonando pela Muda. Como ele não recebeu muito carinho, não sabe lidar com o sentimento. Tudo começa com uma atração. São poucas as mulheres naquele ambiente. O Tibério é um cara exemplar, e o Levi é a pessoa com quem Muda não deveria se envolver. Daí o bicho pega. Ele desenvolve uma obsessão pela Muda e vai à beira da loucura por isso.”

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela Pantanal foi exibida em 1990 pela extinta Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor.