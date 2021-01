Lewa faz dois e Bayern vira sobre o Mainz no Campeonato Alemão

Bastaram 45 minutos para o Bayern de Munique conquistar mais uma vitória no Campeonato Alemão - e de goleada. Neste domingo, na Allianz Arena, o time foi surpreendido no primeiro tempo, indo ao intervalo perdendo por 2 a 0. Mas massacrou o adversário na etapa final, triunfando por 5 a 2. O polonês Robert Lewandowski marcou duas vezes.



O triunfo recoloca o Bayern na liderança ao fim da 14.ª rodada, com 33 pontos e 2 de vantagem para o RB Leipzig. Já o Mainz segue afundado na zona de rebaixamento, na penúltima posição, com apenas seis pontos. E Lewandowski chegou aos 19 gols, disparado na artilharia, com nove a mais do que Haaland, do Borussia Dortmund.



Essa diferença entre os times na tabela, porém, não se refletiu em campo no primeiro tempo. E Jonathan Burkardt abriu o placar aos 32 minutos, após passe de Danny Latza. O segundo gol do Mainz foi marcado aos 44, de cabeça, por Alexander Hack, depois de cobrança de falta de Daniel Brosinski.



Só que aí o Bayern foi avassalador no segundo tempo. Kimmich abriu a reação aos cinco minutos, marcando após passe de cabeça de Lewandowski. Aos dez, Sane recebeu passe de Kimmich na direita, cortou para o meio e bateu, igualando o placar. A virada poderia ter vindo aos 19, mas o gol contra de Leandro Bareiro foi anulado após consulta ao VAR.



Aos 25, não houve jeito. E Süle, acionado no intervalo, marcou, aproveitando rebote de cabeceio de Müller. Depois, enfim vieram os gols de Lewandowski. O primeiro deles foi de pênalti, aos 31, após Davies ser derrubado na grande área. Já aos 38, de cabeça, completou cruzamento de Müller, na sequência de linda jogada coletiva.



BORUSSIA VENCE

O Borussia Dortmund iniciou o ano de 2021 com pé direito. O time encerrou uma série negativa em seu próprio estádio, o Signal Iduna Park, e conseguiu retornar ao G4 do Alemão com a vitória por 2 a 0 sobre o Wolfsburg. Foi também o terceiro triunfo no quarto jogo oficial do novo treinador Edin Terzic.



O zagueiro Manuel Akanji abriu o placar, aos 21 minutos do segundo tempo, no dia em que completou 100 partidas com a camisa do Dortmund. Jadon Sancho fechou a conta nos acréscimos, aos 47, para anotar o seu primeiro gol nesta edição do Alemão.



O duelo, disputado sob uma temperatura congelante de apenas 2ºC, marcou o retorno de Haaland, que perdeu os últimos sete confrontos do Dortmund por conta de uma lesão na coxa e não atuava desde 28 de novembro. O norueguês ficou em campo até os 36 minutos da etapa final, quando foi substituído por Steffen Tigges.



Com o resultado, o Dortmund chega aos 25 pontos, ultrapassa seu adversário e o Union Berlin, que venceu no sábado, e sobe para a quarta posição, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Já o Wolfsburg, que não vence o rival há 11 jogos oficiais, estaciona nos 24 pontos e cai para a sexta colocação.