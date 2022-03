Lewandowski dá show e Bayern massacra RB Salzburg na Champions

O Bayern de Munique garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (8), ao golear o Salzburg, da Áustria, por 7x1, na Allianz Arena, em Munique. O atacante polonês Robert Lewandowski foi o destaque da partida, com três gols. Ele é o artilheiro da competição com 12.

A expectativa em Munique era de um jogo equilibrado e repleto de emoções como havia sido na partida de ida na Áustria, quando os times ficaram no empate por 1x1. O começo ratificou tudo isso e com dois minutos a partida já somava três belas oportunidades de gol.

Lewandowski, que sequer finalizou a gol no primeiro duelo, quase abriu o placar com um minuto de jogo, mostrando que estava com forme de gols. O Salzburg não se intimidou e devolveu o ataque alemão com Capaldo e Kristensen.

O duelo continuou bastante disputado, mas, aos 12 minutos, Wober derrubou Lewandowski dentro da área. O artilheiro bateu com categoria e abriu o placar.

O Salzburg achou que poderia equilibrar a disputa e partiu para o ataque, mas apresentou mais uma vez sua fragilidade defensiva. Wober voltou a derrubar Lewandowski. O VAR dedou que foi dentro da área e o polonês mais uma vez cobrou o pênalti com maestria: 2x0, aos 21 minutos.

Dois minutos depois, agora com a bola rolando, Lewandowski fez o terceiro dele na partida, o 12º nesta edição da Liga dos campeões e o 85º em toda a sua história na principal competição de clubes da Europa. Lançado, o centroavante disputou com o goleiro, viu a bola bater na trave e só empurrou para dentro.

Destroçado, o Salzburg perdeu todas as suas forças e ainda viu Gnabry aproveitar uma saída errada de bola para fazer o quarto gol do Bayern, aos 31 minutos.

O segundo tempo serviu de treino para o Bayern, pois o Salzburg apenas torcia para o tempo passar rápido. Com isso, após boa troca de passes, Thomas Müller girou bonito para fazer o quinto gol da partida, aos nove minutos.

A partir daí, o Bayern adiantou sua equipe até a metade de campo e passou a abusar da troca de passes. A atitude pareceu irritar os austríacos, que forçaram a marcação e conseguiram o gol de honra aos 25 minutos, com Kjaergaard. A forte finalização acertou o ângulo direito de Neuer, que nem se mexeu.

A tentativa de forçar a marcação cansou o Salzburg, com isso havia tempo para mais gols do Bayern. Aos 38, após mais uma troca de passes, Thomas Müller fez o sexto. Aos 40, com direito a toque de calcanhar de Lewandowski, Sane fechou: 7x1.

Liverpool perde da Inter de Milão, mas avança

O Liverpool perdeu pela primeira vez em 2022 nesta terça-feira (8). Jogando em Anfield, viu sua sequência de 15 partidas sem derrotas acabar com 1x0 para uma brava Inter de Milão. Mas, como havia ganhado por 2x0 a ida, os Reds avançaram às quartas de final.

O gol italiano veio aos 15 minutos do segundo tempo, em chutaço de Lautaro Martínez no ângulo, após saída errada de Matip. Mas a festa durou um minuto. Alexis Sánchez entrou forte em Fabinho e acabou expulso logo depois. A partir daí, o Liverpool retomou o controle e administrou o resultado.

O time inglês vinha de 12 vitórias e três empates no ano e tinha campanha perfeita na Liga dos Campeões, com sete triunfos. Desde 28 de dezembro, quando levou 1x0 em visita ao Leicester, pelo Campeonato Inglês, que os comandados de Jürgen Klopp não eram batidos.

O resultado negativo na Champions, contudo, não desanimou a torcida, que festejou a vaga. Por pouco, a invencibilidade seria mantida. A equipe da casa parou na trave em três oportunidades e ainda viu o chileno Vidal salvar quase em cima da linha nos acréscimos.

A partida, aliás, teve cinco minutos de pausa no primeiro tempo, para atendimento de um torcedor que passou mal nas arquibancadas. A torcida usou os celulares como lanternas para ajudar os médicos a chegarem ao local onde estava o fã do Liverpool.