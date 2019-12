Lewandowski, do Bayern, vai passar por cirurgia na virilha

Artilheiro do Campeonato Alemão, o atacante polonês Robert Lewandowski vai aproveitar o período de pausa do torneio para realizar uma cirurgia na virilha nos próximos dias. Há esperança no Bayern de Munique de que ele não fique fora de nenhum jogo por causa da operação.

Nesta sexta-feira (20), o Bayern explicou que Lewandowski será operado na sequência do jogo deste sábado contra o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão. O clube preferiu adiar a cirurgia por algumas semanas, buscando aproveitar um período de pausa no calendário de competições.

"Não queremos perder tempo", disse o técnico interino do Bayern, Hansi Flick, também revelando a previsão de que Lewandowski fique afastado dos gramados por um período entre 10 e 14 dias.

Com isso, e também graças às férias de inverno do Campeonato Alemão, a expectativa é para que Lewandowski tenha tempo suficiente para se recuperar antes de sua equipe enfrentar o Hertha Berlin, em 19 de janeiro, na retomada do torneio nacional

Lewandowski já marcou 30 gols por diferentes competições nesta temporada, incluindo dez em cinco jogos da Liga dos Campeões. Ele lidera a artilharia do Campeonato Alemão, com 19 gols marcados em 16 jogos, um a mais do que Timo Werner, do RB Leipzig.

Com os gols de Lewandowski, o Bayern é o terceiro colocado do terceiro nacional, com 30 pontos, tendo iniciado a última rodada do primeiro turno a quatro de RB Leipzig e Borussia Dortmund, os dois primeiros colocados.