Lewandowski faz 3 e lidera goleada do Barça na Champions; veja os resultados

Mais uma vez a Liga dos Campeões começa com um show de Robert Lewandowski dentro de campo. De casa nova, o centroavanate polonês fez seu primeiro jogo com a camisa do Barcelona na competição europeia e liderou o elenco na goleada por 5x1 diante do Viktoria Plzen, no Camp Nou, pelo grupo C.

No mesmo grupo, o Bayern de Munique sustentou o favoritismo e bateu a Inter de Milão, na Itália, por 2x0. Sané marcou o primeiro e só não anotou o também o segundo porque D´Ambrosio empurrou para o gol a segunda bola.

Em Barcelona, Kessié e Ferrán Torres também anotaram para os donos de casa, enquanto Sykora foi o responsável pelo solitário gol do Plzen. Os cinco gols marcados neste jogo já são mais do que o total alcançado pelo time catalão na Liga dos Campeões passada, da qual se despediu com apenas duas bolas colocadas na rede - e ainda na fase de grupos.

Já pelo Grupo D, um dos destaques do dia foi brasileiro. O atacante Richarlison, ainda vivendo seus primeiros jogos no Tottenham, garantiu a vitória por 2 a 0 do time londrino sobre o Olympique de Marselha, do volante Gérson, ao marcar os dois gols da partida. Ambos foram de cabeça, nos 15 minutos finais do primeiro tempo.

Napoli atropela Liverpool

Nem o mais otimista dos torcedores do Napoli que foram ao estádio Diego Armando Maradona, na Itália, esperavam ver o placar daquela forma após o apito final. Em um primeiro tempo avassalador, a equipe italiana dominou o rival inglês e aplicou 3x0 sem muita dificuldade. Na volta do intervalo, logo no primeiro minuto, tratou de aplicar e colocou 4x0 em cima do atual vice-campeão da Champions.

O Liverpool diminuiu e deu números finais: 4x1. Os gols do Napoli foram marcados por Zielinski (duas vezes), Anguissa e Giovanni Simeone. Esse último, aliás, carrega um sobrenome que chama a atenção, por ser filho do ex-jogador e técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone. Esse foi o primeiro jogo de Giovanni na Liga dos Campeões e eles já estreou balançando as redes.

O colombiano Luís Diaz foi quem marcou o gol de honra dos Reds na partida.

E se não fosse o goleiro Alisson, o prejuízo poderia ser ainda maior para o time comandando por Jürgen Klopp. Aos 16 da primeira etapa, quando estava 1x0 para o Napoli, Oshimen recebeu um pisão de Van Djik e caiu na área. Com auxílio do VAR o pênalti acabou anotado. Dois minutos após a verificação, o atacante nigeriano pegou a bola e bateu para defesa do brasileiro. O Napoli ainda desperdiçou o rebote, com Di Lorenzo mandando para o alto.

Jogo com final maluco e outros destaques

Enquanto o filho Giovanni se emocionava ao marcar seu primeiro gol em Chmapions na Itália, o pai, Diego Simeone, viu da área técnica um fim de jogo emocionante na vitória do Atlético de Madrid contra o Porto, pelo grupo B.

O Atlético de Madrid teve um gol de Koke anulado pelo VAR no primeiro tempo, mas abriu o placar nos acréscimos, com Hermoso marcando aos 47 da segunda etapa. Aos 51, porém, Uribe, de pênalti, salvava o Porto. O empate parecia provável quando Griezmann, aos 56, definiu a vitória dos espanhóis para grande festa.

Em outra partida pelo grupo D, o Sporting não teve dificuldades para fazer 3 a 0 no Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa na temporada passada. Os gols foram marcados por Edwards, Trincão e Nuno Santos.

Outro time que comemorou nesta quarta-feira foi o Brugge. Um ano após ser eliminado no grupo da morte com PSG, Manchester City e RB Leipzig, os belgas iniciaram a nova temporada com triunfo por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, gol de Sylla.