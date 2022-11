Lewandowski perde pênalti, e Polônia e México empatam na Copa

México e Polônia não conseguiram tirar o zero do placar, e estrearam na Copa do Mundo do Catar com um empate sem gols, na tarde desta terça-feira (22), no estádio 974. O resultado embolou o Grupo C, depois da vitória da Arábia Saudita - que é a líder da chave - sobre a Argentina.

O astro Robert Lewandowski teve a chance de colocar os poloneses na frente do placar, em um pênalti marcado após intervenção do VAR. Mas o atacante do Barcelona parou no histórico goleiro Ochoa e não encerrou seu jejum em Copas. Foi a quarta partida dele em um Mundial, sem balançar as redes até aqui.

Já Ochoa entrou no seleto grupo de jogadores que participaram de cinco edições da Copa. O México, aliás, controlou as ações no primeiro tempo. Com boa troca de passes, a seleção empurrou para trás a Polônia. A primeira chegada ao ataque foi aos quatro minutos, quando Lozano saiu em disparada e cruzou na área, mas Vega não alcançou.

A primeira metade da partida, porém, não teve mais grandes emoções. O México ficava mais com a bola, mas tinha pouca ação efetiva. A principal chance do duelo caiu no colo da Polônia, aos oito minutos do segundo tempo: Lewandowski recebeu dentro da área, mas foi puxado pela camisa pelo zagueiro Moreno.

O árbitro inicialmente mandou seguir o lance. Mas, após revisão do VAR, marcou o pênalti. O astro polonês, porém, bateu fraco e parou em defesa do veterano goleiro Ochoa. Até o final da partida, México e Polônia tentaram a vitória, mas o placar terminou zerado.

Foi o segundo 0x0 no Mundial do Catar. Mais cedo, Dinamarca e Tunísia também empataram sem gols, pelo Grupo D. Com o resultado, México e Polônia somam um ponto cada na chave C, deixando a Argentina, zerada, na lanterna. A Arábia Saudita lidera a chave, com três.

A segunda rodada será disputada no sábado (26), com Polônia x Arábia Saudita, às 10h, e Argentina x México às 16h.