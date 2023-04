Lewandowski quer Messi de volta ao Barcelona: 'Lugar dele é aqui'

O futuro de Lionel Messi ainda é um mistério. O contrato do argentino com o Paris Saint-Germain se encerra em junho, e ainda não chegou a um acordo pela renovação. Sem a definição, o Barcelona surge como um possível destino, com o vice-presidente do clube, Rafael Yuste, admitindo contato para repatriá-lo. Um cenário que agrada Robert Lewandowski.

Em entrevista ao jornal Sport, da Espanha, o centroavante polonês abriu as portas para o retorno do astro argentino ao Barça, e disse esperar jogar ao lado do atual melhor jogador do mundo na próxima temporada.

"Messi pertence ao Barcelona e, se voltar, será incrível. Sabemos que o lugar dele é aqui, em Barcelona. Não sei o que vai acontecer, mas espero que, na próxima temporada, possamos jogar juntos", afirmou Lewandowski.

O Barcelona não é o único de olho em Messi. O futebol árabe e a Major League Soccer, dos Estados Unidos, também teriam acenado propostas ao argentino. Mas, segundo a imprensa europeia, o desejo do jogador é se manter na Europa.

Vale lembrar que Messi tem casa em Barcelona e já disse diversas vezes que viverá por lá com a família após a aposentadoria dos gramados.