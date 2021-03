Lewandowski sofre lesão e desfalca a Polônia nas Eliminatórias

O atacante Robert Lewandowski pode virar baixa para jogos importantes do Bayern de Munique pelos próximos 10 dias. Este é o tempo estimado de recuperação do jogador polonês, que virou desfalque certo para sua seleção, em jogo contra a Inglaterra, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Eleito o melhor jogador do mundo na temporada passada, Lewandowski sofreu lesão leve no joelho direito na partida da Polônia contra Andorra, no domingo (28). Ele marcou dois gols na vitória por 3x0, mas deixou o gramado no segundo tempo com um desconforto no joelho.

De acordo com a Federação de Futebol da Polônia, o atacante sofreu lesão num dos ligamentos do joelho. A entidade informou que este tipo de problema exige entre cinco e dez dias de afastamento. Assim, ele se tornou desfalque certo para o jogo contra a Inglaterra, na quarta, pelas Eliminatórias Europeias. Ele vai retornar para o Bayern para iniciar o tratamento.

Para o clube alemão, a lesão pode trazer ainda mais estragos. O Bayern terá dois jogos decisivos nos próximos dias. No sábado (3), enfrentará o RB Leipzig, num duelo de líder contra vice-líder - a diferença entre as duas equipes na tabela é de quatro pontos. E, no dia 7 de abril, os alemães enfrentarão o Paris Saint-Germain no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.