Lewandowski solicita que Augusto Aras se manifeste sobre inquérito contra Flávio Bolsonaro

O ministro do Supremo Ricardo Lewandowski solicitou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que se manifeste sobre o pedido de inquérito feito pelo senador Jaques Wagner (PT) contra o também senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), por suposto uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para blindá-lo nas investigações sobre as rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O requerimento foi apresentado em 15 de dezembro, por meio de petição assinada por Wagner em conjunto com os demais integrantes da bancada petista no Senado, a partir da denúncia de que, em setembro, a Abin produziu dois relatórios com orientações para que os advogados do filho do presidente Jair Bolsonaro anulassem das investigações do caso Fabrício Queiroz.

Inteligência paralela

Na petição, os senadores do PT afirmam que utilizar a Abin para interesse particular é tipificado como crime contra a Administração Pública e pedem que Flávio Bolsonaro seja investigado - o que depende do parecer favorável de Aras.

Além do filho

Além do filho do presidente, o pedido assinado por Jaques Wagner mira ainda o diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Augusto Heleno, a quem o órgão de inteligência está subordinado.

Ligação indireta

A operação da PF de Santa Catarina que prendeu quatro diretores da Qualirede, gestora do plano de saúde dos servidores estaduais (Planserv), deve criar dor de cabeça ao governo Rui Costa (PT). Isso por que a PF detectou indícios de que o esquema criado para desviar verbas do contrato do plano dos servidores catarinenses, desbaratado no último dia 19, pode ter se repetido na Bahia.

Operação Abafa

Delegados do alto escalão da Civil suspeitam de uma ação para barrar apurações da SSP sobre o cerco da Faroeste que derrubou a cúpula da pasta em dezembro. Quase dois meses depois, a Corregedoria da SSP ainda não abriu processo disciplinar contra o ex-secretário Maurício Barbosa e sua ex-chefe de gabinete, a delegada Gabriela Caldas.

Curva reversa

Os 20 maiores hotéis de Salvador que estão em atividade registraram taxa de ocupação de 50,95% em janeiro, aponta balanço da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (Fetur). Embora tenha ficado cerca de 25 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2019, o índice sinaliza o processo de recuperação gradual do setor, ainda que lenta. Os maiores desempenhos foram obtidos pelo Intercity Premium (83,94%), Monte Pascoal (79%), Mercure Rio Vermelho (73,23%), Vila Galé (69,23%) e Ibis Hangar (65%).

Unidos pelo CEP

A equipe de auxiliares da presidência da Assembleia descobriu uma coincidência entre o ex e o atual chefe, respectivamente, os deputados Nelson Leal (PP) e Adolfo Menezes (PSD): ambos moram no mesmo edifício de luxo no Horto.