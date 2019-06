Lewis Hamilton conquista a 86ª pole position da carreira

O inglês Lewis Hamilton conquistou, neste sábado (22), a pole position para o GP da França, oitava etapa da temporada 2019 da Fórmula 1. O piloto da Mercedes fez a melhor volta no circuito de Paul Ricard em 1min28s319, novo recorde da pista.

Será a 86ª vez que Hamilton vai largar em primeiro lugar e a 139ª que vai estar na primeira fila. A corrida, neste domingo (23), tem largada prevista para as 10h10 (horário de Brasília).

O finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton, ficou com a segunda posição (1min28s605). A segunda fila vai reunir o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari (1min28s965), em terceiro lugar, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull (1min29s409).

A grande surpresa do treino ficou reservada para a terceira fila, toda ela da equipe McLaren. O quinto posto do britânico Lan Norris (1min29s418) e a sexta colocação do espanhol Carlos Sainz (1min29s522).

O alemão Sebastian Vettel teve problemas mecânicos e só conseguiu completar uma volta no Q3, obtendo a sétima colocação (1min29s799).

O oitavo lugar ficou com o australiano Daniel Ricciardo, da Renault (1min29s918), enquanto o francês Pierre Gasly, da Red Bull (1min30s184), e o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo (1min33s420), completaram os dez primeiros colocados.

Após sete etapas, Hamilton lidera o Mundial com 162 pontos, seguido por Bottas (133). Só os dois venceram corridas nesta temporada até agora, com o britânico sendo o primeiro colocado em cinco oportunidades. Com 100 pontos, Sebastian Vettel é o terceiro, enquanto Verstappen soma 88 e Leclerc, 72.

Confira o grid de largada para o GP da França:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min28s319

2) Valtteri Bottas(FIN/Mercedes) - 1min28s605

3) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min28s965

4) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min29s409

5) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min29s418

6) Carlos Sainz (ESP/McLaren) - 1min29s522

7) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min29s799

8) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min29s918

9) Pierre Gasly (Red Bull) - 1min30s184

10) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min33s420

11) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso - 1min30s461

12) Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo) - 1min30s533

13) Nico Hulkenberg (ALE/Renault) - 1min30s544

14) Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min30s738

15) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min31s440

16) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min31s564

17) Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min31s626

18) Lance Stroll ((CAN/Racing Point) - 1min31s726

19) George Russell (/GBRWilliams) - 1min32s789

20) Robert Kubica (POL/Williams) - 1min33s205